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Почему белорусы пессимистичнее жителей других стран оценивают будущее экономики

02.05.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

90% ожидают оживления не ранее чем через полгода, почти половина ждет затяжного спада.

— Белорусы заметно пессимистичнее граждан других стран на схожих стадиях эпидемии, — констатируют эксперты.



Академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова связывает это с тем, что белорусы имеют большой опыт взаимодействия с экономическими кризисами, пишет Завтра твоей страны.

— В то время как в развитых странах, последний кризис был лет десять назад, да и государство активно поддерживает экономику, что дает надежду на быстрое восстановление, — объяснила эксперт.

За последний месяц еще больше людей почувствовали падение доходов и ожидают их дальнейшего снижения, показали результаты опроса «Как пандемия меняет жизнь белорусов», проведенного исследовательской компанией SATIO и Центром экономических исследований BEROC.

Если в марте о снижении доходов заявляли 45% респондентов, то в апреле уже 52%.  Почти половина участников исследования прогнозируют дальнейшее ухудшение своего финансового положения. По данным исследования, белорусы ожидают в 2 раза большего сокращения доходов (до 44%), чем то, на которое они готовы (на 21%).

Среди неизбежных последствий эпидемии люди чаще называют экономические: снижение зарплат, рост безработицы и количества вынужденных отпусков. Среди социальных последствий обозначается рост числа зараженных. При этом каждый второй опасается снижения своей зарплаты, а 40% боятся, что система здравоохранения не справится с возрастающей нагрузкой.

Те, у кого близкий человек находится в зоне риска, не только медицинские, но и экономические последствия оценивают более тяжело.

«Население замечает кризисные явления и чувствует их на себе – от роста цен до необходимости экономить, а у каждого пятого есть знакомый, потерявший работу», — отмечается в исследовании.

— С увеличением числа зараженных у большего количества людей будет создаваться впечатление, что их близкие тоже находятся в зоне риска, значит, пессимизм будет накапливаться, — считает руководитель исследовательских проектов исследовательской компании SATIO Филипп Биканов.


Белорусы ожидают, что в кризис государство поддержит абсолютно все категории работодателей: вне зависимости от их формы собственности и размера. И частным, и государственным компаниям нужна помощь, считают 69% респондентов.

— Мысль о том, что люди работают на крупных предприятиях, поэтому давайте поддерживать крупные предприятия, давно не является истиной для Беларуси. Многие работают на малых и средних предприятиях. И если мы не хотим, чтобы миллион человек остался на задворках рынка труда, надо поддерживать бизнес, — считает Катерина Борнукова.

Но станет ли государство поддерживать частников, зависит от того, удастся ли найти внешнее финансирование — на нормальную поддержку денег в бюджете нет, считает эксперт BEROC.

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Данные опроса были представлены в ходе онлайн встречи в рамках проекта «Открытый диалог по экономическим реформам».
 
 
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90% ожидают оживления не ранее чем через полгода, почти половина ждет затяжного спада.
 
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