Он возвращается? Майк Тайсон поразил фанатов скоростью ударов





53-летний Тайсон отрабатывал удары по лапам и перемещения. Пользователи обратили внимание на силу и скорость, с которой экс-чемпион мира выполняет упражнение.













25 апреля американец допустил, что может вернуться в ринг ради благотворительности. Тайсон заявил, что вернулся к регулярным тренировкам и не исключает проведение выставочных поединков.



