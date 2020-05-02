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Он возвращается? Майк Тайсон поразил фанатов скоростью ударов

02.05.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший боксер-тяжеловес Майк Тайсон опубликовал видео с тренировки и поразил пользователей Twitter скоростью исполнения ударов.


53-летний Тайсон отрабатывал удары по лапам и перемещения. Пользователи обратили внимание на силу и скорость, с которой экс-чемпион мира выполняет упражнение.



25 апреля американец допустил, что может вернуться в ринг ради благотворительности. Тайсон заявил, что вернулся к регулярным тренировкам и не исключает проведение выставочных поединков.

 
 
 
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Бывший боксер-тяжеловес Майк Тайсон опубликовал видео с тренировки и поразил пользователей Twitter скоростью исполнения ударов.
 
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