|
Он возвращается? Майк Тайсон поразил фанатов скоростью ударов
Источник материала: Партизан
Бывший боксер-тяжеловес Майк Тайсон опубликовал видео с тренировки и поразил пользователей Twitter скоростью исполнения ударов.
53-летний Тайсон отрабатывал удары по лапам и перемещения. Пользователи обратили внимание на силу и скорость, с которой экс-чемпион мира выполняет упражнение.
25 апреля американец допустил, что может вернуться в ринг ради благотворительности. Тайсон заявил, что вернулся к регулярным тренировкам и не исключает проведение выставочных поединков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший боксер-тяжеловес Майк Тайсон опубликовал видео с тренировки и поразил пользователей Twitter скоростью исполнения ударов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)