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Осуждённые бросали гранаты. В Венесуэле заключённые пытались совершить массовый побег

02.05.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Венесуэлы. В Венесуэле заключенные попытались совершить массовый побег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Осужденные хотели прорваться за периметр тюрьмы, бросая в сотрудников Национальной гвардии гранаты.

Осуждённые бросали гранаты. В Венесуэле заключённые пытались совершить массовый побег

В ходе подавления беспорядков были застрелены почти 20 заключенных, еще около 10 пострадали. Также с ножевыми ранениями был госпитализирован начальник тюрьмы и один из правоохранителей, пострадавший от взрыва гранаты.

Осуждённые бросали гранаты. В Венесуэле заключённые пытались совершить массовый побег

Осуждённые бросали гранаты. В Венесуэле заключённые пытались совершить массовый побег

Причиной попытки массового побега могла стать переполненность тюрьмы – учреждение рассчитано на 750 человек, однако реально там находилось более 2500.

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Новости Венесуэлы. В Венесуэле заключенные попытались совершить массовый побег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Осужденные хотели прорваться за...
 
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