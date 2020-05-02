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Как заставить квадрокоптер кувыркаться в воздухе, знают могилевские школьники
Источник материала: ОНТ
Заставить квадрокоптер кувыркаться в воздухе? – Легко! Сегодня в Международный день дронов этим занимались в Могилеве. Здесь действует пока единственная в стране школа программирования.
Для тренировок ребята использовали миниатюрный дрон, предназначенный для полетов в помещении. Воздушное пространство предоставила школа. Дети задавали летательному аппарату необходимую траекторию: дрон выполнял фигуры высшего пилотажа, двигался по квадрату, оборачивался вокруг своей оси.
В случае победы, выигрыш потратят на покупку шести гоночных квадрокомптеров, чтобы заниматься дрон-рейсингом и дрон-хореографией, программируя аппараты на определенные «танцевальные» элементы. А еще хотят купить 3D-принтер, чтобы самим печатать летальные аппараты.
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Заставить квадрокоптер кувыркаться в воздухе? – Легко! Сегодня в Международный день дронов этим занимались в Могилеве. Здесь действует пока единственная в стране...
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