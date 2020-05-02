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«Будет перестраиваться подготовка». Как мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит свой первый сбор
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К сезону нужно быть готовым даже несмотря на то, он может не состояться. Мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит в Минске первый учебно-тренировочный сбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В обновленном мировом рейтинге наши парни занимают 15-ю строку. А это значит, что им есть что и кому доказывать. Впрочем, все усилия могут быть напрасны. Сейчас никто не может дать гарантии, что запланированные турниры состоятся.
Они не были на песке уже очень давно и явно соскучились. Они готовы день и ночь проводить на площадке и шлифовать свое мастерство. А еще они верят, что весь их пот не будет напрасен. И скоро придет время, когда границы откроют и можно будет вновь демонстрировать дриблинг и наносить «удары-ножницы».
Вадим Бокач, вице-капитан сборной Беларуси по пляжному футболу:
На первый учебно-тренировочный сбор были вызваны 15 человек. Это как завсегдатаи нацкоманды, так и те, кому еще предстоит заслужить место в основе. Среди последних – Данила Сокол и Евгений Новиков. Впрочем, здоровая конкуренция внутри сборной еще никогда и никому не вредила. У всех задача одна – быть максимально полезным в дружине. Ожидается, что сезон начнется в августе и продлится аж до декабря.
Дмитрий Рубненко, старший тренер национальной сборной Беларуси по футболу:
На первом сборе командой руководит Дмитрий Рубненко. Главком – Николас Альварадо – сейчас находится в Испании и по понятным причинам приехать не может. Однако свою программу тренировок он сверстал. Дело осталось за малым – контролировать происходящее на поле.
Дмитрий Рубненко:
Сбор у пляжников продлится до 5 мая. Затем небольшой перерыв и вновь очередные тренировки. Все для того, чтобы когда придет их время – они блистали. Сборную Беларуси по пляжному футболу в мире уже знают. Настало время, чтобы ее начали бояться.
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«Будет перестраиваться подготовка». Как мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит свой первый сбор
Новости Беларуси. К сезону нужно быть готовым даже несмотря на то, он может не состояться. Мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит в Минске первый...
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