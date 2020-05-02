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«Будет перестраиваться подготовка». Как мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит свой первый сбор

02.05.2020 18:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К сезону нужно быть готовым даже несмотря на то, он может не состояться. Мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит в Минске первый учебно-тренировочный сбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будет перестраиваться подготовка». Как мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит свой первый сбор

В обновленном мировом рейтинге наши парни занимают 15-ю строку. А это значит, что им есть что и кому доказывать. Впрочем, все усилия могут быть напрасны. Сейчас никто не может дать гарантии, что запланированные турниры состоятся.

Каково это – тренироваться, когда перспективы туманны – узнавал Сергей Тулупов.

Они не были на песке уже очень давно и явно соскучились. Они готовы день и ночь проводить на площадке и шлифовать свое мастерство. А еще они верят, что весь их пот не будет напрасен. И скоро придет время, когда границы откроют и можно будет вновь демонстрировать дриблинг и наносить «удары-ножницы».

«Будет перестраиваться подготовка». Как мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит свой первый сбор

Вадим Бокач, вице-капитан сборной Беларуси по пляжному футболу:
Мы с удовольствием собрались. Долго друг друга не видели, был двухмесячный перерыв. Погода хорошая, атмосфера в команде отличная, рады друг друга видеть.

«Будет перестраиваться подготовка». Как мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит свой первый сбор

На первый учебно-тренировочный сбор были вызваны 15 человек. Это как завсегдатаи нацкоманды, так и те, кому еще предстоит заслужить место в основе. Среди последних – Данила Сокол и Евгений Новиков. Впрочем, здоровая конкуренция внутри сборной еще никогда и никому не вредила. У всех задача одна – быть максимально полезным в дружине. Ожидается, что сезон начнется в августе и продлится аж до декабря.

«Будет перестраиваться подготовка». Как мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит свой первый сбор

Дмитрий Рубненко, старший тренер национальной сборной Беларуси по футболу:
Естественно, будет перестраиваться подготовка. У нас небольшое преимущество есть перед другими странами – мы раньше времени вышли и начинаем планомерно готовиться к играм. А там время покажет, насколько мы правильно и верно все сделали.

«Будет перестраиваться подготовка». Как мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит свой первый сбор

«Будет перестраиваться подготовка». Как мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит свой первый сбор

На первом сборе командой руководит Дмитрий Рубненко. Главком – Николас Альварадо – сейчас находится в Испании и по понятным причинам приехать не может. Однако свою программу тренировок он сверстал. Дело осталось за малым – контролировать происходящее на поле.

Дмитрий Рубненко:
Каждая тренировка снимается на видеокамеру, каждый день мы отправляем ему видеоматериал. С утра созваниваемся с ним и обсуждаем те или иные вопросы, которые были по тренировке, плюс он вносит свои коррективы, а мы их уже переносим на поле.

«Будет перестраиваться подготовка». Как мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит свой первый сбор

«Будет перестраиваться подготовка». Как мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит свой первый сбор

Сбор у пляжников продлится до 5 мая. Затем небольшой перерыв и вновь очередные тренировки. Все для того, чтобы когда придет их время – они блистали. Сборную Беларуси по пляжному футболу в мире уже знают. Настало время, чтобы ее начали бояться.

Люди в материале: Сергей Тулупов, Вадим Бокач, Дмитрий Рубненко, Николас Альварадо

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. К сезону нужно быть готовым даже несмотря на то, он может не состояться. Мужская сборная Беларуси по пляжному футболу проводит в Минске первый...
 
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