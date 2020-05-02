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В Узбекистане из-за прорыва дамбы эвакуированы около 70 тыс. человек

02.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Узбекистане из-за прорыва дамбы эвакуированы около 70 тыс. человек

В результате наводнения из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области Узбекистана эвакуированы около 70 тыс. человек. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на начальника пресс-службы МЧС страны Мурада Садыкова.

По последним данным, из-за происшествия пострадали 56 человек.

Как рассказал представитель МЧС страны, 1 мая, примерно в 17.00, отток воды из гидросооружения прекратился, прорвавшийся поток направлен в нужное русло. Эвакуированные люди размещены в специально подготовленных местах, обеспечены питанием, медикаментами и местами для сна и отдыха.

«Учитывая нынешнюю эпидемиологическую обстановку, все работы проводятся с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Готовятся резервные места, где при необходимости будут размещены еще 1 тыс. человек», — отметил Мурад Садыков.

Дамбу Сардобинского водохранилища прорвало 1 мая. На месте происшествия побывал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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В результате наводнения из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области Узбекистана эвакуированы около 70 тыс. человек. Об этом сообщает...
 
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