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На копейку подешевеет автомобильное топливо

02.05.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 3 мая меняются розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин

За литр бензина АИ-92-К5-Евро придется платить 1 рубль 69 копеек, за АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 79 копеек, за АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 1 копейка, за ДТ — 1 рубль 79 копеек.
 
 
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С 3 мая меняются розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин
 
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