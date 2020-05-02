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На копейку подешевеет автомобильное топливо
Источник материала: Партизан
С 3 мая меняются розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин
За литр бензина АИ-92-К5-Евро придется платить 1 рубль 69 копеек, за АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 79 копеек, за АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 1 копейка, за ДТ — 1 рубль 79 копеек.
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С 3 мая меняются розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин
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