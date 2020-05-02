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В женском чемпионате Беларуси по футболу проходят матчи первого тура

02.05.2020 18:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В женском чемпионате Беларуси по футболу проходят матчи первого тура

В женском чемпионате Беларуси по футболу – матчи стартового тура. С победы начал первенство главный фаворит турнира Минск

Действующие чемпионки, обладательницы Кубка и Суперкубка Беларуси разгромили на своем поле футболисток могилевского Днепра – 10:0. Хет-трик в этой встрече оформила нигерийка Эмуедж Огбай-Агбевха. В первом поединке нынешнего чемпионата столичное «Динамо» обыграло юниорскую сборную Беларуси – 7:0. Заключительные встречи стартового тура состоятся сегодня. 

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Теги: Минск
 
 
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В женском чемпионате Беларуси по футболу – матчи стартового тура. С победы начал первенство главный фаворит турнира Минск.  Действующие чемпионки, обладательницы...
 
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