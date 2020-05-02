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Сегодня вечером, 2 мая, возможен шквалистый ветер

02.05.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Синоптики объявили штормовое предупреждение на вечер 2 мая, пишет сайт МЧС

Сегодня, 2 мая, в период до 22 часов по юго-востоку республики ожидаются грозы, местами сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с, говорится в сообщении.

МЧС рекомендует 

по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, не топить печку;
держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов;

на открытой местности не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие).

 Если нет укрытия, следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову. В лесу можно укрыться среди низкорослой растительности. Если вы в компании, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;

во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать;

если вы едете на велосипеде или мотоцикле — прекратите движение, покиньте их и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от них;

во время грозы следует находиться на удалении от линий электропередачи, т. к. электричество притягивает молнию;

если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

если вы находитесь в лодке, гребите к берегу;

если во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, 
оставайтесь в автомобиле;

если ударила молния, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и по возможности обернуть тело мокрым холодным покрывалом. 

Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.
 
 
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Синоптики объявили штормовое предупреждение на вечер 2 мая, пишет сайт МЧС
 
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