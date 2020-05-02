Сегодня вечером, 2 мая, возможен шквалистый ветер

Сегодня, 2 мая, в период до 22 часов по юго-востоку республики ожидаются грозы, местами сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с, говорится в сообщении.

МЧС рекомендует

по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, не топить печку;

держаться подальше от электропроводки, антенн;





отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов;





на открытой местности не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие).





Если нет укрытия, следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову. В лесу можно укрыться среди низкорослой растительности. Если вы в компании, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;





во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать;





если вы едете на велосипеде или мотоцикле — прекратите движение, покиньте их и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от них;





во время грозы следует находиться на удалении от линий электропередачи, т. к. электричество притягивает молнию;





если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;





если вы находитесь в лодке, гребите к берегу;





если во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна,

оставайтесь в автомобиле;





если ударила молния, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и по возможности обернуть тело мокрым холодным покрывалом.





Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.



