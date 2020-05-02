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Пандемия не помешала Tesla получить прибыль, но старт продаж тягача Semi снова отложен

02.05.2020 18:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый квартал текущего года выдался непростым для автопроизводителей, однако Tesla смогла установить новый производственный рекорд и даже получить прибыль, хотя и совсем скромную.


Напомним, что за первые три месяца компания произвела 102.672 электромобиля — это лучший первый квартал за всю историю производителя из Калифорнии. Накануне фирма Илона Маска опубликовала финансовые итоги первого квартала — выручка Tesla составила 5,98 миллиарда долларов, а чистая прибыль составила 16 миллионов долларов. При этом аналитики с Уолл-стрит прогнозировали компании убыток в 32 цента на каждую акцию, в итоге Tesla зафиксировала прибыль в размере 9 центов на акцию.

Наряду с публикацией финансового отчета для инвесторов и акционеров Tesla поделилась планами на будущее. Так, завод компании в Шанхае и строящаяся «Гигафабрика» под Берлином в следующем году должны освоить выпуск кроссовера Model Y, также компания в ближайшие месяцы назовет точное место производства будущего пикапа Cybertruck — ожидается, что новая фабрика будет возведена в штате Миссури, Канзас или Теннесси.

Вместе с тем Tesla пересмотрела сроки запуска тягача Semi, прототип которого был представлен еще в 2017 году. Сперва планировалось, что производство начнется в 2019 году, но с тех пор дата запуска Semi в серию несколько раз переносилась, а теперь Маск заявил, что до конца этого года поставок электрического грузовика не будет. Сообщается, что тягач все еще проходит интенсивные доводочные испытания (в том числе, в экстремальных температурных режимах), чтобы готовая версия машины оказалась максимально надежной для серьезной эксплуатации.

 
 
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Первый квартал текущего года выдался непростым для автопроизводителей, однако Tesla смогла установить новый производственный рекорд и даже получить прибыль, хотя и...
 
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