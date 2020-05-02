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Пандемия не помешала Tesla получить прибыль, но старт продаж тягача Semi снова отложен
Источник материала: Tut.by
Первый квартал текущего года выдался непростым для автопроизводителей, однако Tesla смогла установить новый производственный рекорд и даже получить прибыль, хотя и совсем скромную.
Напомним, что за
Наряду с публикацией финансового отчета для инвесторов и акционеров Tesla поделилась планами на будущее. Так, завод компании в Шанхае и строящаяся «Гигафабрика» под Берлином в следующем году должны освоить выпуск кроссовера Model Y, также компания в ближайшие месяцы назовет точное место производства будущего пикапа
Вместе с тем Tesla пересмотрела сроки запуска тягача Semi, прототип которого был представлен еще в 2017 году. Сперва планировалось, что производство начнется в 2019 году, но с тех пор дата запуска Semi в серию несколько раз переносилась, а теперь Маск заявил, что до конца этого года поставок электрического грузовика не будет. Сообщается, что тягач все еще проходит интенсивные доводочные испытания (в том числе, в экстремальных температурных режимах), чтобы готовая версия машины оказалась максимально надежной для серьезной эксплуатации.
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Первый квартал текущего года выдался непростым для автопроизводителей, однако Tesla смогла установить новый производственный рекорд и даже получить прибыль, хотя и...
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