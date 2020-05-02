Грозы и до +19°C! Погода на неделю с 4 по 10 мая. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

В первой половине недели ожидается облачная с прояснениями погода. Атмосферными процессами будет управлять область повышенного атмосферного давления, по периферии которого будут поступать теплые, но влажные воздушные массы.

Временами пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, в дневные часы – в сопровождении гроз. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозах – порывистый. В ночные и утренние часы – слабый туман. В середине дня показатели термометров покажут от +12°C до +17°C, в южных районах страны на 2-4 градуса теплее.

Во второй половине недели Беларусь окажется во власти очередного блокирующего антициклона, который будет смещаться с Балтийского моря через Польшу на юго-запад. Будет преобладать переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Днём солнце прогреет воздух до +14…+19°C. Средняя температура воздуха будет около нормы.

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