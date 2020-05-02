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Лунный календарь с 4 по 10 мая. Сажаем картофель, кабачки и тыкву

02.05.2020 19:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лунный календарь с 4 по 10 мая. Сажаем картофель, кабачки и тыкву

Делу – время, потехе – час. Так можно охарактеризовать 5 мая. 6-го – реализуйте свои творческие проекты. 7-го – проведите день в кругу семьи.

Май приносит долгожданное тепло. 4-го числа посадите кабачки, тыкву, рассаду капусты и цветы. А вот любители экспериментов с бахчевыми культурами 5 мая в теплицах могут посадить арбуз и дыню. 6-го – картофель.  

Придать волосам блеск, сделать модное окрашивание и стрижку лучше всего 4 и 5 мая.

Беспокоит боль в зубах? Не откладывайте визит к стоматологу. Запланируйте его на 5, 6 и 8 число. Посещение врача поможет предотвратить неприятные последствия.

Какой будет геомагнитная обстановка на следующей неделе? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ!    


Приятная новость для тех, кто внимательно следит за малейшими температурными колебаниями. В нашем Telegram-канале «Рябов ответит!» – только погода и ничего лишнего! Присоединяйтесь!

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Теги: Новости
 
 
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Делу – время, потехе – час. Так можно охарактеризовать 5 мая. 6-го – реализуйте свои творческие проекты. 7-го – проведите день в кругу семьи. Май приносит...
 
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