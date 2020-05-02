Первый картинг-центр открылся в Волковыске

Источник материала: Новости Волковыска

Похвастаться своим собственным картодромом может далеко не каждый регион и появление такой трассы у нас в городе - это большой праздник для всех любителей этого вида спорта и простых горожан.

1 мая в Волковыске около здания гиганта машиностроения времен СССР завода КСОМ прошло открытие нового картодрома «Пит-стоп».

Старожилы Волковыска помнят картодром в районе улицы К. Маркса. Много воды утекло с той поры и вот сейчас любители погонять с ветерком на карте могут снова вспомнить былое и привести своих детишек. Не все ездить за развлечениями в Гродно и столицу.

История появления картинга связана с развлечением, когда американские военные летчики после Второй мировой устраивали гонки по летному полю на тележках для подвоза авиабомб. А вот профессионально заняться картингом решил пилот и механик Арт Инглс, который основал первую компанию по производству гоночных картов и представил публике первый карт в 1956 году. Спортивный картинг является для одних первой ступенью в автоспорте, для других дорогим, но увлекательным хобби. Однако постепенно картинг стали использовать не только как спорт, но и развлечение. Безопасность в этом случае обеспечивается более крепкой, по сравнению со спортивными картами, рамой и ограниченной мощностью двигателей.

Картинг - это практически Формула 1, только в миниатюре. Большинство гонщиков Формулы начинали свою карьеру с картинга, среди них Михаэль Шумахер, Мика Хаккинен, Фернандо Алонсо, Айртон Сенна и Себастьян Феттель.

Давление в шинах проверено, движки прогреты, самое главное теперь, чтобы все это работало во время заезда.

А накануне мы поговорили с представителями малого бизнеса Волковыщины Михаилом Максимовичем, Денисом Бусловичем и Андреем Яжевичем об их детище.

Ребята в свое время поездили по миру, работали в Европе и обратили внимание на картинг. Картинг – это скорость, адреналин, развлечение, хобби. С другой стороны, это бизнес, в основе которого лежит все то же хобби.

«Мы рады видеть как опытных пилотов, так и новичков, любящих активный и экстремальный отдых! Две педали и руль, несложные правила поведения на трассе, которые вам объяснят прямо перед заездом инструкторы. Перчатки, подшлемник, шлем – поехали. Тот азарт и острота ощущений, которые дает картинг, позволяют получить мощный заряд адреналина, бодрости и положительных эмоций, за короткий промежуток времени снять стресс и привести себя в форму», – рассказывает Михаил Максимович.

Но запуск открытого картинг-центра – это не совсем уж плевое дело. Все в этом бизнесе намного сложнее.

На реализацию задуманного ушло чуть более двух месяцев – от момента регистрации ИП – 23 марта 2020 года, до собственно открытия – 1 мая.

Ребята рассматривали разные варианты площадок для своего бизнеса и в итоге остановились на участке дорожек около завода КСОМ, сейчас эта территория принадлежит ООО «ФСМстил».

Подписав протокол о намерениях – аренде части территории для открытия эконом-трассы, предприниматели купили готовый бизнес – шесть картов и экипировку. И стали готовить площадку, а это ни много ни мало – четыре тысячи квадратных метров! На обустройство ограждения понадобилось более тысячи автомобильных покрышек (тут главное - не лениться их собирать).

Ребята говорят, что просчитали все риски, связанные с открытием бизнеса и окупаемостью, учитывая и главную проблема такого бизнеса - сезонность. Ведь открытая площадка активно работает с апреля по середину октября, а затем приходится «сворачиваться» до следующего года.

На сегодня задействованы пять картов. Шестой в планах переоборудовать и сделать двухместным для совместной поездки «родитель-ребенок», с двумя рулями и педалями для обоих участников «болида».

Редакции Волковыск.BY удалось побывать на одном из тренировочных заездов. Машинка очень быстро объезжала трассу. Вернее пролетала ее. Водитель явно уверено себя чувствовал и знал трассу как свои пять пальцев. Лучшее время круга – 30 секунд.

Картинг-центр работает ежедневно. В рабочие дни с 13 до 21, в выходные дни с 12 до 22 часов. Более детально о стоимости и иных услугах можно ознакомиться здесь .

Кстати, на время заезда, а это, как-никак целых десять минут, личные вещи можно оставить на хранение в ларьке центра.

Справочно : По итогам 2019 года наиболее высокая доля субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) Беларуси в бюджетных поступлениях регионов сохранилась в городе Минске, где их вклад в формировании городского бюджета составил 41,7%.

Более трети доходов бюджета обеспечил данный сектор в Брестской (33,2%), Минской (36,3%) и Могилевской (36,8%) областях, более пятой части – в Гродненской области сформировано 15,2% бюджетных поступлений региона.

Фото, видео Ната Демидова



























































