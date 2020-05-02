Александра Саснович номинирована на титул Fed Cup Heart Award

Источник материала: ОНТ

Александра Саснович номинирована на премию теннисного Кубка Федераций по итогам матчей плей-офф мировой группы.

В победной гостевой встрече с командой Нидерландов она выиграла один одиночный поединок, а затем вместе с Ариной Соболенко завоевала решающий бал в парной встрече. Отметим, что Саснович уже дважды становилась обладательницей почетного приза. Кроме нее этот титул получали еще две белорусские теннисистки – Виктория Азаренко и Арина Соболенко.

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