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Брестский "Рух" и "Городея" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

02.05.2020 20:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Футболисты брестского "Руха" сыграли вничью 1:1 с "Городеей" в домашнем матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестский "Рух" и "Городея" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" и "Городея" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" и "Городея" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" и "Городея" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" и "Городея" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" и "Городея" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" и "Городея" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" и "Городея" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" и "Городея" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

В первом тайме оба соперника действовали жестко, было много столкновений, но мало угроз воротам. Счет был открыт через 5 минут после перерыва, когда ошибкой обороны хозяев поля воспользовался защитник "Городеи" Андрей Сорокин. Пропустив мяч, брестчане сразу бросились отыгрываться, создали несколько голевых моментов, и на 90-й минуте Илья Колпачук восстановил равновесие в счете.

Брестский "Рух" и "Городея" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" и "Городея" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" и "Городея" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" и "Городея" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" и "Городея" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" и "Городея" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" и "Городея" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" и "Городея" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" и "Городея" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" и "Городея" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" и "Городея" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" и "Городея" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" и "Городея" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Также сегодня жодинские торпедовцы разгромили в гостях футболистов "Минска" с результатом 5:2.

Позже футболисты минского "Динамо" примут на своей арене гостей из "Слуцка".

В стартовом матче 7-го тура столичный "Энергетик-БГУ" победил в Борисове "Смолевичи" с результатом 2:0.

Заключительные поединки этого тура состоятся 3 мая: "Белшина" (Бобруйск) - "Динамо" (Брест), "Витебск" - "Славия" (Мозырь), БАТЭ (Борисов) - "Неман" (Гродно), "Шахтер" (Солигорск) - "Ислочь" (Минский район).

Турнирное положение: "Торпедо-БЕЛАЗ" - 14 очков, "Слуцк" - 13, "Ислочь", "Энергетик-БГУ" - по 12, БАТЭ, "Витебск", "Городея" - по 10, "Динамо" (Минск), "Минск", "Рух" - по 9, "Неман", "Шахтер" - по 8, "Динамо" (Брест), "Славия" - по 7, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  Футболисты брестского "Руха" сыграли вничью 1:1 с "Городеей" в домашнем матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
 
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