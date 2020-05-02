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Гайдукевич о ситуации с коронавирусом: «Наша задача думать о себе, становиться сильнее и занять достойное место»

02.05.2020 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как изменится мир после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира». 

Гайдукевич о ситуации с коронавирусом: «Наша задача думать о себе, становиться сильнее и занять достойное место»

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
И до пандемии были противоречия в Европейском союзе. И Brexit тому яркое подтверждение. И до пандемии мы видели, что мир переформатируется. США утрачивают своё лидерство. И до пандемии, например, Трамп говорил, что интересы Америки превыше всего, и когда началась пандемия, это опять подтвердилось. Когда американцы, забыв о своих союзниках в Европейском союзе, пытались даже перекупать учёных Германии для того, чтобы сделать вакцину. И при это говорили о том, что эта вакцина должна быть, в первую очередь, для граждан Соединенных Штатов Америки. И до пандемии внутри Европейского союза были противоречия и национализм, росла роль национальных правительств. И пандемия это опять ускорила и открыла многим глаза в Европе.

Мы увидели, в какой ситуации оказалась Италия, мы увидели боль и обращение президента Сербии ко всей мировой общественности, когда он сказал в открытую: «Где оно – европейское единство, когда нам помогли только Россия, Китай, и больше никто не откликнулся?» Только после этого стали какие-то действия со стороны Германии. И то ритуальные и номинальные, когда одного больного через неделю перевезли в больницу в Германии и положили на искусственную вентиляцию лёгких.

И, с другой стороны, пандемия заставит нас быть более честными друг к другу, ведь многие политики и до пандемии говорили, что национальные интересы превыше всего, что всё это сказки и рассказы о том, что кто-то друг о друге заботится, что каждый больше в этом мире стал заботиться о себе. К сожалению, это так. Но это правда, которую сейчас увидели люди. Третий момент: а разве в экономике до пандемии не было вот этих проблем, которые сейчас просто как снежный ком стали накапливаться? И долги. А кто-то сейчас эту пандемию будет использовать для решения своих экономических, политических проблем. Посмотрите – уже заговорили о дефолте целых стран! Некоторые страны в отрытую об этом говорят. Для чего? Решить свои проблемы. Кто-то будет решать свои политические проблемы. Посмотрим, как некоторые страны откажутся от своих чрезвычайных полномочий, и когда, после того как пандемия закончится. С другой стороны – пандемия показала ещё и то, что роль государства и тех стран, где государственная власть сильная и опирается на государство при решении таких серьёзных вопросов, они более успешны. И я убеждён, что даже в странах Европейского союза роль государства, роль органов власти, роль вот этих институтов будет расти. Потому что посмотрите – мы сохранили систему здравоохранения советскую. Я её сам могу где-то покритиковать. Но вот эта ситуация доказала, что это в разы эффективней, чем вот эта медицина, которая для богатых, а не для всех людей. Это же правда, это признают. На сегодня во всех странах мира говорят, что Китай, Беларусь, Российская Федерация, не хочется сглазить, пока это всё ещё не закончилось, справляются в разы успешней с пандемией, чем другие. Поэтому, на мой взгляд, пандемия ускорила все эти процессы, обнажила их. Мир не будет прежний после пандемии. Но он бы и не был так и так прежний. Если бы её не было, соглашусь с коллегами, эти процессы ускорились. То, что должно было произойти за 5 лет, произойдёт за год. И мы должны в этом мире сейчас очень чётко понимать, что наша задача думать о себе, становиться сильнее и занять достойное место. Историю пишут победители. И после пандемии историю мировую будут писать опять победители, а не проигравшие. А проигравшие будут использованы победителями для своих целей.

Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Роль национальных органов она, вообще, нивелируется сейчас. Ни ВТО, ни ООН.

«Как не скатиться до первобытного общества». Карпунин о прогнозах для экономики после пандемии

Олег Гайдукевич:
Брюссель спал! Только национальные правительства когда приняли все меры, после этого Брюссель проснулся, продублировал те же решения, которые были приняты на национальных границах. И при этом Австрия закрылась самая первая, никого не спрашивая.

Люди в материале: Олег Гайдукевич, Андрей Карпунин

 
 
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