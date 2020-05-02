После карантина французов научат кататься на велосипеде

Источник материала: ОНТ

Новость недели, которая нас удивила. Французов в массовом порядке научат крутить педали. Правда, страна пока на карантине, но как только ограничения снимут, власти готовы приступить к реализации этой сложной и интересной задачи.

Правительство готово выделить 20 миллионов евро, чтобы пересадить французов на велосипеды. В плане выхода страны из карантина есть такой пункт. Логика проста – 60% поездок во Франции в обычное время не превышают пяти километров. Чтобы передвигаться по округе или добраться на работу, велосипед подходит как нельзя лучше. Это полноценное средство передвижения. Поэтому тех, кто не умеет ездить, научат; тех, кто не очень хочет – простимулируют финансово, так сказать. Французские власти обещают организовать велосипедные парковки и даже помогут с ремонтом велосипедов. Как только изоляция закончится (а это анонсируют уже через неделю), так сразу и начнут.

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