Намоленное место: судьбу сгоревшей церкви решают в Кобринском районе

Источник материала: ОНТ

Судьбу сгоревшей церкви решают в Кобринском районе. 300 лет она простояла без единого гвоздя. Но год назад случился пожар, и мы рискуем потерять историко-культурную ценность. Местные жители храм хотят сохранить, но вот в этом-то и проблема, решать которую можно по-разному. Восстановить нельзя разрушить…





Ворота к сельскому храму закрыты вот уж год, на территории – мёртвая тишина. Насквозь прогоревшие стены, пол и частично притвор – всё, что осталось от святыни. Старинные иконы и вся церковная утварь погибли в огне.

День, когда случился пожар, прихожане вспоминают с ужасом. После воскресной службы женщины прибрались в храме и разошлись по домам. А спустя два часа деревянное здание полыхало пламенем. Причиной пожара стала неисправная проводка. Люди, конечно, горевали, но как бы ни было трудно, решили свою церковь возрождать. На прежнем месте возвести новый храм. О старом напоминала бы уцелевшая колокольня.

Всё оказалось гораздо сложнее: Свято-Дмитриевская церковь – памятник деревянного зодчества, была построена 300 лет назад, а значит требует особого подхода. Самовольно сносить такие постройки нельзя: делать научный проект и восстанавливать, если невозможно – исключать объект из государственного списка историко-культурных ценностей. В Кобринском райисполкоме настаивают на первом варианте.

Вадим Омельянюк, старший инспектор отдела культуры Кобринского райисполкома: «Сохранилось 30%. Есть часть стен, звонница, поэтому в любом состоянии исключить из государственного списка, невозможно. К ее восстановлению должны приложить усилия Белорусская православная церковь. Чем может, город поможет, все предприятия, организации, народ, я уверен, если бросить клич, народ всегда отзовется».

На словах всё правильно, но на практике ситуация неоднозначная. Из архитектурного комплекса уцелела лишь звонница, главное здание ремонту не подлежит – заключение инженерной экспертизы неумолимо.

Исключить объект из списка историко-культурных ценностей – вариант крайний. Решение об этом принимает научно-методическая рада при Минкульте. Такие случаи были.

Наталья Хвир, начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Беларуси: «Достаточно давно, вот в Узденском, Рогачевском районе церкви XVIII-XIX столетия были сожжены. Кодексом предусмотрено, если есть научное обоснование невозможности его восстановления: нет чертежей, нет сведений о том, как выглядел этот объект, то тогда объект исключается из государственного списка и, соответственно, на его месте строится новый объект».

Идеальный вариант – восстанавливать по старым чертежам и фотографиям в том виде, какой церковь была до пожара. Но это долго и дорого. На все процедуры уйдёт лет семь, не меньше. И 220 тысяч рублей – только на строительные работы. Для прихожан сумма неподъемная.

Петр Балка: «Фирмы, которые все это делают, каждое бревнышко перечисляют, стоимость археологических раскопок, когда мы станем каждого кирпича облизывать, где это в смете? Ну эта сумма может 300 тысяч и больше. Когда стоимость храма за 50-60 тысяч рублей, можем своими силами построить. Но нет денег».

Когда-то Леликово была большой деревней с населением больше тысячи человек. Со временем осталось меньше половины – приход небогатый, в основном, старики. Анастасии Павловне под 80, в эту церковь ходила с детства, её дед служил здесь дьяконом. Место намоленое ни одним поколением.

Если не получится возродить храм на историческом месте, сельчане готовы начать с нуля – присмотрели участок недалеко от кладбища. Но что будет со сгоревшей церковью? Больной вопрос. Пока он висит в воздухе, прихожане временно оборудовали часовню в сельском доме. Говорят, если в деревне есть храм – она живая.

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