|
Сборная Беларуси по пляжному футболу собралась в Минске на тренировочный сбор
Источник материала: ОНТМинске на тренировочный сбор" class="one-news__figure-img">
Сборная Беларуси по пляжному футболу собралась в Минске на тренировочный сбор. Он продлится до 5 мая.
В составе 15 игроков. Большинство представляют клубы российской премьер лиги. Они работают под руководством Дмитрия Рубненко. Тренерский штаб команды во главе с испанцем Николасам Альварадо руководит сбором при помощи видеоконференций. Тренировки направлены на подготовку главной команды страны к участию в квалификации чемпионата мира 2021 года, а также к очередному розыгрышу Евролиги.
В прошлом сезоне белорусы впервые в истории пробились в финальную стадию чемпионата планеты по пляжному футболу, в Евролиге второй год подряд заняли 5-е место. В рейтинге сильнейших команд континента наша сборная на высоком шестом месте.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси по пляжному футболу собралась в Минске на тренировочный сбор. Он продлится до 5 мая. В составе 15 игроков. Большинство представляют клубы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)