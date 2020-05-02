Источник материала: ОНТ

Минске на тренировочный сбор" class="one-news__figure-img">

Сборная Беларуси по пляжному футболу собралась в Минске на тренировочный сбор. Он продлится до 5 мая.

В составе 15 игроков. Большинство представляют клубы российской премьер лиги. Они работают под руководством Дмитрия Рубненко. Тренерский штаб команды во главе с испанцем Николасам Альварадо руководит сбором при помощи видеоконференций. Тренировки направлены на подготовку главной команды страны к участию в квалификации чемпионата мира 2021 года, а также к очередному розыгрышу Евролиги.

В прошлом сезоне белорусы впервые в истории пробились в финальную стадию чемпионата планеты по пляжному футболу, в Евролиге второй год подряд заняли 5-е место. В рейтинге сильнейших команд континента наша сборная на высоком шестом месте.

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