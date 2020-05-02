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В США разбился полицейский вертолет. Погиб один человек

02.05.2020 22:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США разбился полицейский вертолет. Погиб один человек

Полицейский вертолет разбился в северной части Хьюстона (штат Техас) ночью 2 мая, сообщил шеф полиции города Арт Асеведо на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

Вертолет упал недалеко от многоквартирного жилого комплекса. В результате, один полицейский скончался от полученных травм, а второго госпитализировали в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Фото: AP Photo

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Полицейский вертолет разбился в северной части Хьюстона (штат Техас) ночью 2 мая, сообщил шеф полиции города Арт Асеведо на пресс-конференции, которая...
 
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