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В США разбился полицейский вертолет. Погиб один человек
Источник материала: ОНТ
Полицейский вертолет разбился в северной части Хьюстона (штат Техас) ночью 2 мая, сообщил шеф полиции города Арт Асеведо на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.
Вертолет упал недалеко от многоквартирного жилого комплекса. В результате, один полицейский скончался от полученных травм, а второго госпитализировали в тяжелом состоянии.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Фото: AP Photo
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Полицейский вертолет разбился в северной части Хьюстона (штат Техас) ночью 2 мая, сообщил шеф полиции города Арт Асеведо на пресс-конференции, которая...
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