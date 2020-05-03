В Дубровенском районе благоустраивают воинские захаронения

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





На прошлой неделе завершились работы по благоустройству памятников на территории Добрынского сельсовета. К 75-летию Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками здесь благоустроили братские могилы в агрогородках Сватошицы и Добрынь, три памятника землякам, участвовавшим в боях Великой Отечественной войны.

—За каждым воинским захоронением закреплены организации, которые ежегодно проводят косметический ремонт памятников, — рассказал председатель сельсовета Александр Рябчиков. — Сегодня вместе с работниками Сватошицкого сельского Дома культуры, сельской библиотеки, фельдшерско-акушерского пункта и сельсовета мы благоустраиваем братскую могилу в Сватошицах, где покоится прах семидесяти трех советских воинов, из которых установлены только пять имен. Помимо ремонтных и покрасочных работ, около скульптурной композиции обрежем ветки деревьев.

Также на прошлой неделе труженики ОАО «Герой» произвели оштукатуривание и покраску постамента и памятника землякам в аг.Сватошицы, благоустроили прилегающую территорию.

Юлия СТАРАВОЙТОВА