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В Венесуэле охранники тюрьмы застрелили 46 заключенных
Источник материала: Партизан
Десятки заключенных были застрелены в Венесуэле при попытке прорваться на свободу. Об этом сообщает El Nacional.
В венесуэльском городе Гуанаре произошли столкновения в местной тюрьме, в результате чего погибло не менее 46 человек и многие получили ранения.
Отмечается, что десятки заключенных были застрелены служащими тюрьмы при попытке побега.
Также пострадали работники тюрьмы. Например, директор исправительного учреждения получил несколько ножевых ранений.
Из-за того, что в местной больнице раненым не хватает оборудования и донорской крови, число жертв может увеличиться.
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Десятки заключенных были застрелены в Венесуэле при попытке прорваться на свободу. Об этом сообщает El Nacional.
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