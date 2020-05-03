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В Венесуэле охранники тюрьмы застрелили 46 заключенных

03.05.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Десятки заключенных были застрелены в Венесуэле при попытке прорваться на свободу. Об этом сообщает El Nacional.

В венесуэльском городе Гуанаре произошли столкновения в местной тюрьме, в результате чего погибло не менее 46 человек и многие получили ранения.

Отмечается, что десятки заключенных были застрелены служащими тюрьмы при попытке побега.

Также пострадали работники тюрьмы. Например, директор исправительного учреждения получил несколько ножевых ранений.

Из-за того, что в местной больнице раненым не хватает оборудования и донорской крови, число жертв может увеличиться.
 
 
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Десятки заключенных были застрелены в Венесуэле при попытке прорваться на свободу. Об этом сообщает El Nacional.
 
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