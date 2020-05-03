В Венесуэле охранники тюрьмы застрелили 46 заключенных

В венесуэльском городе Гуанаре произошли столкновения в местной тюрьме, в результате чего погибло не менее 46 человек и многие получили ранения.





Отмечается, что десятки заключенных были застрелены служащими тюрьмы при попытке побега.





Также пострадали работники тюрьмы. Например, директор исправительного учреждения получил несколько ножевых ранений.





Из-за того, что в местной больнице раненым не хватает оборудования и донорской крови, число жертв может увеличиться.



