Беларусь готовится к 75-летию великой Победы

Источник материала: ОНТ

Меньше недели остаётся до главного юбилея года – 75-й День Победы. Беларусь отметит 9 мая. Страна готовится к большому празднику.

Часть средств, собранных во время субботника на минувшей неделе, уже направлена на восстановление памятников и мемориалов Великой Отечественной. Один из них – деревня Ола в Гомельской области. Она полностью исчезла зимой 1944-го после карательной операции немецко-фашистских захватчиков. К 9 мая здесь будет мемориальный комплекс, и сожжённая деревня обретёт вторую жизнь. Память о подвигах воинов хранят и в Заславле: там на месте братской могилы к 75-летию Победы появится новая мемориальная плита. Всё меньше героических имён остаётся неизвестными:

Работы по благоустройству мемориалов идут по всей стране. К ним присоединяются не только молодёжные и общественные организации, но и все неравнодушные белорусы.

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