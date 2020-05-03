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В Малосавинском сельсовете благоустраивают памятники

03.05.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

 

В Малосавинском сельсовете благоустраивают памятники

В Дубровенском районе продолжается благоустрой­ство мест воинских захоронений и ремонт памятников. На территориях Малосавинского сельского Совета работа близка к завершению, на повестке дня — воинские захоронения в аг.Боброво и д.Красная Слобода.


В Малосавинском сельсовете благоустраивают памятники

Малосавинский сельсовет отвечает за благоустройство семи памятников, которые расположены в Россасно, Боброво, Загваздино, Красной Слободе и Еремеевщине. Председатель сельсовета Виктор Кахновский благодарен за оказанную помощь всем шефам. Сотрудники района газоснабжения на прошлой неделе облагораживали памятник в Загваздино.


В Малосавинском сельсовете благоустраивают памятники


В Малосавинском сельсовете благоустраивают памятники

А в аг.Боброво представители района Дубровенских электросетей убирали территории воинского захоронения. Виктор Кахнов­ский координирует работу, так как памятник уже неоднократно подвергался ремонту — важно бережно очистить плиты и не нарушить целостность конструкции.


В Малосавинском сельсовете благоустраивают памятники


В Малосавинском сельсовете благоустраивают памятники

Тем временем сотрудник сельсовета занимался благоустрой­ством братской могилы в д.Красная Слобода. Ответственным за уборку данной территории является райагросервис. После уборки территории здесь будет осуществлена покраска памятника.

Анна ХАДКЕВИЧ

 
 
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  В Дубровенском районе продолжается благоустрой­ство мест воинских захоронений и ремонт памятников. На территориях Малосавинского сельского Совета работа...
 
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