Вы помните культовые наряды с красных ковровых дорожек? Проверьте в тесте

Источник материала: Tut.by

Каждый год проходит много мероприятий, которые предоставляют звездам шанс показать себя во всей красе. Это и «Оскар», и «Золотой глобус», и «Грэмми», и Met Gala… В общем, на любую тему и в любом стиле. Конечно, иногда кто-нибудь особенно выделяется на красных дорожках. Да так, что входит в историю. LADY подготовила тест: сможете вспомнить, кому принадлежали все эти наряды?

Примечание: конечно, культовых образов за всю историю различных премий было куда больше, чем мы вспомнили в тесте. Если вдруг здесь не оказалось того, которого вы ждали, покажите его в комментариях!