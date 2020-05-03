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Вы помните культовые наряды с красных ковровых дорожек? Проверьте в тесте
Источник материала: Tut.by
Каждый год проходит много мероприятий, которые предоставляют звездам шанс показать себя во всей красе. Это и «Оскар», и «Золотой глобус», и «Грэмми», и Met Gala… В общем, на любую тему и в любом стиле. Конечно, иногда кто-нибудь особенно выделяется на красных дорожках. Да так, что входит в историю. LADY подготовила тест: сможете вспомнить, кому принадлежали все эти наряды?
Примечание: конечно, культовых образов за всю историю различных премий было куда больше, чем мы вспомнили в тесте. Если вдруг здесь не оказалось того, которого вы ждали, покажите его в комментариях!
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LADY вспоминает известные платья с красных дорожек разных премий. Сможете назвать, кто из звезд надевал вызывающие и яркие наряды? Это проще, чем думаете.
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