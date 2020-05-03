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«Молочный мир» нарастил прибыль на 60%

03.05.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гродненский молочный гигант сработал в 2019 году в плюс

Компания «Молочный мир» отчиталась за прошлый год и показала позитивную динамику. Как сообщалось, в 2018 году она потеряла 47% прибыли. Но сейчас, наоборот, показала рост в размере около 60%.

Чистая прибыль в 2018-м была около 21,8 млн рублей, а в прошлом году — 35 млн. Выручка значительно выросла: примерно с 268 млн до 314 млн. Рентабельность без учета господдержки намного лучше: было 9,1% — стало 13%.

В 2019-м компания «Молочный мир» заняла третье место в отраслевом рейтинге Office Life. Также в прошлом году к ней присоединили Щучинский маслосырзавод. По данным на 1 января 2019 года, «Молочный мир» на 70% принадлежал Гродненскому облисполкому.
 
 
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Гродненский молочный гигант сработал в 2019 году в плюс
 
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