«Молочный мир» нарастил прибыль на 60%

Компания «Молочный мир» отчиталась за прошлый год и показала позитивную динамику. Как сообщалось, в 2018 году она потеряла 47% прибыли. Но сейчас, наоборот, показала рост в размере около 60%.





Чистая прибыль в 2018-м была около 21,8 млн рублей, а в прошлом году — 35 млн. Выручка значительно выросла: примерно с 268 млн до 314 млн. Рентабельность без учета господдержки намного лучше: было 9,1% — стало 13%.





В 2019-м компания «Молочный мир» заняла третье место в отраслевом рейтинге Office Life. Также в прошлом году к ней присоединили Щучинский маслосырзавод. По данным на 1 января 2019 года, «Молочный мир» на 70% принадлежал Гродненскому облисполкому.



