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Число краж велосипедов в Пинском районе не уменьшается. Как защитить своё имущество?
03.05.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
8 краж совершено из жилищ и 7 – из квартир и частных домов. Также проблемным вопросом остается установление лиц, совершающих кражи велосипедов. За истекший период их совершено 3, тогда как за аналогичный период 2019 года было только 2 кражи.
Проведение проверок показывает, что основными причинами хищений велосипедов и иного имущества является безответственное отношение собственников к обеспечению его сохранности, а также оставление личного имущества без присмотра.
Хотелось бы порекомендовать владельцам велосипедов и иного имущества:
Убедительно просим граждан по любым вопросам, касающимся профилактики краж имущества, имеющейся информации о лицах, их совершающих, и вопросах, касающихся оборудования средствами сигнализации отдела Департамента охраны, обращаться в Пинский РОВД по телефонам: 31-20-44, 31-70-25, 102.
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