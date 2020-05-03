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Число краж велосипедов в Пинском районе не уменьшается. Как защитить своё имущество?

03.05.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Число краж велосипедов в Пинском районе не уменьшается. Как защитить своё имущество?
На территории Пинского района за январь-март 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост числа совершенных краж имущества с 27 до 32. Такие данные корреспонденту pinsknews.by сообщил заместитель начальника Пинского РОВД Николай Чечун.

8 краж совершено из жилищ  и 7 – из квартир и частных домов. Также проблемным вопросом остается установление лиц, совершающих кражи велосипедов. За истекший период их совершено 3, тогда как за аналогичный период 2019 года было только 2 кражи.

Проведение проверок показывает, что основными причинами хищений велосипедов и иного имущества является безответственное отношение собственников к обеспечению его сохранности, а также оставление личного имущества без присмотра.

Хотелось бы порекомендовать владельцам велосипедов и иного имущества:

  • сохранять документы о покупке велосипеда;
  • переписать и хранить номера деталей, сфотографировать велосипед;
  • не передавать велосипед незнакомым людям под предлогом прокатиться на нем;
  • не просить присмотреть за велосипедом посторонних лиц;
  • не хранить велосипеды, детские коляски и другое имущество в подъездах, на лестничных площадках;
  • оставляя велосипеды на улице, даже на непродолжительное время, пользоваться специальными блокирующими устройствами (фиксировать не только раму к какому-либо ограждению, но и одно из колес);
  • при наличии камер видеонаблюдения оставлять велосипед и детские коляски в поле их обзора;
  • не приобретать велосипед у незнакомых лиц, при отсутствии документов;
  • в ночное время оставляйте свои велосипеды и иное имущество  только в надежно закрытых помещениях, что позволит обеспечить надежную сохранность имущества.

Убедительно просим граждан по любым вопросам, касающимся профилактики краж имущества, имеющейся информации о лицах, их совершающих, и вопросах, касающихся оборудования средствами сигнализации отдела Департамента охраны, обращаться в Пинский РОВД по телефонам: 31-20-44, 31-70-25, 102.

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