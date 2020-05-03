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Вот как выглядели топ-тренеры, когда были футболистами. Некоторые почти не изменились
Источник материала: Tut.by
Помните, как Пеп Гвардиола и Зинедин Зидан выглядели, когда были действующими футболистами? А как насчет Марчело Липпи и Фабио Капелло. SPORT.TUT.BY собрал в галерею топ-тренеров мирового футбола и вспомнил, какими они были во время игровой карьеры.
Фото: Reuters, клубные сайты, личные страницы в Instagram
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SPORT.TUT.BY собрал в галерею топ-тренеров мирового футбола и вспомнил, какими они были во время игровой карьеры.
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