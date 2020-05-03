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Могилевчанка с КОВИД-19 находится в крайне тяжелом состоянии. Родные срочно ищут донора иммунной плазмы
Источник материала: Партизан
52-летняя могилевчанка с КОВИД-19 находится в крайне тяжелом состоянии в инфекционной больнице. С 1 мая ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказали
По словам родственников, врачи говорят, что таких тяжелых случаев в Могилеве до сих пор не было. Женщине срочно требуется донор иммунной плазмы — человек с первой отрицательной группой крови, уже переболевший КОВИД-19, с официально подтвержденным диагнозом, с момента выздоровления которого прошло не менее 15 дней.
Из-за крайне тяжелого состояния могилевчанки, действовать нужно быстро. Родные готовы отвезти потенциального донора к месту забора плазмы (РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий в Минске) и обратно, также возможно вознаграждение.
Забор иммунной плазмы на данный момент считается наиболее эффективным способом лечения КОВИД-19. Могилевчан, переболевших КОВИД-19 и готовых предоставить свою плазму, просят позвонить по телефону +375 29 352 57 89 (Юлия).
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Могилевчанка с КОВИД-19 находится в крайне тяжелом состоянии. Родные срочно ищут донора иммунной плазмы
52-летняя могилевчанка с КОВИД-19 находится в крайне тяжелом состоянии в инфекционной больнице. С 1 мая ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких,...
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