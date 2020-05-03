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В Боливии разбился военный вертолет. Шесть человек погибли

03.05.2020 09:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Боливии разбился военный вертолет. Шесть человек погибли

В Боливии разбился военный самолет. На борту находились два члена экипажа и четыре гражданина Испании, которых собирались репатриировать. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военно-воздушные силы страны.

Катастрофа произошла 2 мая около 13.42 по местному времени недалеко от города Тринидад. Сам вертолет направлялся в Санта-Крус.

Для расследования катастрофы была создана специальная группа. Предположительно, через 12 минут после взлета у вертолета отказали двигатели. Экипаж планировал вернуться в аэропорт, но связь с ним была потеряна.

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В Боливии разбился военный самолет. На борту находились два члена экипажа и четыре гражданина Испании, которых собирались репатриировать. Об этом сообщает Reuters со...
 
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