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«А вот он не побоялся». Герасименя рассказала о муже

03.05.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Знаменитая белорусская пловчиха Александра Герасименя откровенно рассказала о себе в программе «В людях» на СТВ.

«А вот он не побоялся». Герасименя рассказала о муже
- Ваш муж – тоже спортсмен, и тоже пловец. Не мешает это как-то вашей общей семейной жизни? 

(Муж Александры Герасимени - известный белорусский пловец Евгений Цуркин - Прим.)

- Пока ещё не знаем. Шутка, конечно. На самом деле, нет, абсолютно не мешает, наоборот, сплачивает. Мы хорошо понимаем друг друга. Нам не нужно объяснять, что такое «три по восемьсот», какие-то термины.

Нам не нужно объяснять, как необходим отдых  и физический, и психологический перед основными стартами. У нас общие интересы, мы оба любим плавание.

И я считаю, что в данном случае абсолютно не мешает.

- А как вы познакомились?  

- В бассейне.

- Я уже понял, что у Вас вся жизнь в бассейне.

- Вся жизнь, да, в бассейне. И всё там. Это всё верно. Да, в бассейне познакомились, когда Евгений первый раз вошёл в сборную, можно так сказать. Я очень давно нахожусь в сборной, у меня был практически 20-летний стаж именно нахождения в нацкоманде. И в один из таких обычных дней появился Евгений, как молодой перспективный пловец. Я, естественно, со всеми ребятами знакомлюсь, здороваюсь, потому что мне интересно, кто будет с нами в одной компании, в нашей дружной семье. Вот так мы и познакомились.

- А нет такой профессиональной ревности, что жена успешнее мужа?

- Нет, я думаю. Во-первых, Евгений ещё не закончил, у него есть все шансы достигнуть гораздо большего. Сложно оценивать. Мне кажется, надо у Евгения спрашивать.

- А Вы ему как-то помогаете советами?

- Я стараюсь, конечно, если меня спрашивают. Если меня не спрашивают, я не лезу.  

- Чем Ваш супруг Вас покорил? Почему Вы выбрали его? Ведь за такой талантливой спортсменкой, чемпионкой, олимпийской медалисткой много кавалеров ухлёстывало?

- Я Вам скажу, знаете, не так уж много. Почему? Все боялись. Вот потому что талантливая, потому что такие заслуги, все боялись. Потом уже некоторые: «Вот, мы там…». «А что ж? Извините». А вот он не побоялся.
 
 
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Знаменитая белорусская пловчиха Александра Герасименя откровенно рассказала о себе в программе «В людях» на СТВ.
 
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