Поддержка. Торжественные ленты по индивидуальному дизайну с любым текстом в салоне «Диана»

Источник материала: Слуцк Город





Торжественные ленты по индивидуальному дизайну с любым текстом в салоне «Диана» – яркий аксессуар выпускных линеек и балов, конкурсов красоты, юбилеев, свадеб и других пышных церемоний. С их помощью можно выделить виновника торжества, создать особую, праздничную атмосферу на любом мероприятии.

Собственное производство.

Ленты могут иметь любой цвет, возможно нанесение логотипов, рисунков, надписей. Для изготовления используются как эскизы заказчика, так же и наши, а если вы еще не определились с дизайном, то мы поможем составить макет. Ленты по индивидуальному заказу выгодно отличаются от шаблонных аналогов своей оригинальностью и могут задавать особый тон любому мероприятию.

Ленты для выпускников и учителей.

Выпускной бал в детском саду, школе или институте – одно из самых запоминающихся событий в жизни. Сделайте его неповторимым с помощью эксклюзивных аксессуаров. Вы можете заказать ленты для выпускников и педагогов с именными пожеланиями, авторскими рисунками, персонализированными надписями.

Наградные и почетные ленты.

Соревнования, конкурсы, эстафеты требуют достойных призов для победителей. Отметьте выдающихся стильным аксессуаром.

Свадебные ленты.

Повязка черед плечо для свидетелей, родителей, гостей – без этого интересного штриха сложно себе представить веселую свадьбу. Вы можете заказать изделия для оригинальных конкурсов и поздравлений, чтобы сделать торжество незабываемым.

Цвет фона и надписи может быть абсолютно любым по желанию заказчика. Шрифт также подбирается в соответствии с поставленными требованиями.

Лента по имеющимуся макету 3,5 рубля за шт, ленты по индивидуальному заказу — 4 рубля за шт, за заказ лент выпускник от 20 шт — лента кл.руководитель в подарок.

Возможна доставка почтой. Звоните т. 80296620436 или пишите в контакт https://vk.com/diana_salon

Ждем вас ул. Ленина,177 (Дом Быта, 2 этаж) свадебный салон «Диана». т.80296620436.