Фольксваген как соучастник преступления. В каких случаях судом применяется специальная конфискация?

Источник материала: Полымя

Летом 2019 года вступили в силу изменения в Уголовный кодекс Республики Беларусь. Исключена ст. 61 «Конфискация имущества», место которой заняла ст. 46-1 «Специальная конфискация».





В каких случаях она применяется? Если человек преступил закон, то в собственность государства принудительно безвозмездно изымаются имущество, добытое преступным путем или приобретенное на средства, добытые преступным путем; доход, полученный от использования этого имущества; предметы преступления, если они не подлежат возврату потерпевшему лицу; орудия и средства совершения преступления; вещи, изъятые из оборота.

С начала 2020 года судом Кореличского района специальная конфискация применена к четырем лицам.

Январским вечером текущего года молодой человек Ю. находился в гостях у друга А. в комнате гостиницы, где они играли в компьютерные игры, смотрели телевизор. Когда хозяин комнаты отправился за сигаретами в магазин, его друг остался в помещении один. Похозяйничав, молодой человек нашел под телевизором 200 долларов США, которые взял себе. Наутро воришка обменял в банке иностранную валюту. На руках у него оказалось 420 рублей, за которые он купил мобильный телефон с зарядным устройством. Остальные деньги потратил на продукты питания.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину, а также возместил имущественный ущерб потерпевшему.

Суд района вынес постановление о прекращении производства по делу в связи с примирением обвиняемого и потерпевшего. Во внимание принято и то, что парни знакомы с детства, проживали в одной деревне и учились в одной школе. Несмотря на совершенное преступление, молодые люди поддерживают дружеские отношения. Однако специальная конфискация все же применена: мобильный телефон с зарядным устройством изъят в собственность государства, так как он был приобретен на средства, добытые преступным путем.

Применялась специальная конфискация и при совершении другой кражи. Обвиняемый Б. пояснил суду, что проезжая мимо одной из деревень района, увидел пустующий дом. Сорвав навесные замки, мужчина проник в хозяйственные постройки во дворе дома, откуда украл дорожный велосипед, электрическую лебедку и другие инструменты. Похищенные вещи обвиняемый положил в свой автомобиль «Volkswagen Caddy» и привез домой. Через пару дней часть похищенного сдал заготовителю металлолома, другие инструменты правоохранители изъяли в ходе обыска.

Суд приговорил мужчину к двум годам трем месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Автомобиль «Volkswagen Caddy» конфискован как средство совершения преступления.

Ирина ГАВРУС,

помощник прокурора, юрист 3 класса