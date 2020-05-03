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На совещании у Президента обсуждают мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию

03.05.2020 10:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На совещании у Президента обсуждают мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию

Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсуждают на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Как мы с вами и договаривались ранее, сегодняшнее наше небольшое совещание посвятим двум вопросам. Первое – обсудим мероприятия ко Дню Победы, которые мы ранее запланировали провести. Попробуем обсудить те проблемы, которые сегодня существуют в связи с этим. И после этого будет принято соответствующее решение. Второе – здоровье людей. Какова у нас ситуация на сегодняшний день», – сказал Глава государства.

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Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсуждают на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА. «Как мы с вами и...
 
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