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На совещании у Президента обсуждают мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию
Источник материала: ОНТ
Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсуждают на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом
«Как мы с вами и договаривались ранее, сегодняшнее наше небольшое совещание посвятим двум вопросам. Первое – обсудим мероприятия ко Дню Победы, которые мы ранее запланировали провести. Попробуем обсудить те проблемы, которые сегодня существуют в связи с этим. И после этого будет принято соответствующее решение. Второе – здоровье людей. Какова у нас ситуация на сегодняшний день», – сказал Глава государства.
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Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсуждают на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА. «Как мы с вами и...
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