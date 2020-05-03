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«Они сказали, что он толстый, старый, страшный». Истории пар, чьи родители против их отношений

03.05.2020 12:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самая знаменитая история о противостоянии семей двух влюбленных — Ромео и Джульетта — заканчивается смертью, болью и слезами. В случае наших героев меньше горя, но не меньше драмы — родители тоже были против их отношений, но пары все равно поженились. Мы поговорили с ними о первом знакомстве с семьей, о преодолении неприязни и о том, к чему может привести неприязнь к партнеру ребенка.

 
 
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