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«Они сказали, что он толстый, старый, страшный». Истории пар, чьи родители против их отношений
Источник материала: Tut.by
Самая знаменитая история о противостоянии семей двух влюбленных — Ромео и Джульетта — заканчивается смертью, болью и слезами. В случае наших героев меньше горя, но не меньше драмы — родители тоже были против их отношений, но пары все равно поженились. Мы поговорили с ними о первом знакомстве с семьей, о преодолении неприязни и о том, к чему может привести неприязнь к партнеру ребенка.
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«Только через год рассказали маме, что поженились».
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