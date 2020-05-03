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Несмотря на воскресенье: мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсуждают на совещании у Лукашенко

03.05.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсуждают на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как мы с вами и договаривались ранее, сегодняшнее наше небольшое совещание посвятим двум вопросам. Первое - обсудим мероприятия ко Дню Победы, которые мы ранее запланировали провести. Попробуем обсудить те проблемы, которые сегодня существуют в связи с этим. И после этого будет принято соответствующее решение. Второе - здоровье людей - какова у нас ситуация на сегодняшний день", - сказал глава государства.

Cудя по всему, белорусский Минздрав аж перестарался, подготовив "хорошую статистику".  

Более 200 пациентов - на ИВЛ


Глава государства заявил, что в Беларуси заняты всего 10% аппаратов ИВЛ от имеющихся в наличии. 

"Я смотрю каждые сутки информацию. Сегодня получил. Тоже 9% у нас от тестируемых. По пневмонии, что я очень контролирую, заняты всего 10% от наличия аппаратов. У нас сегодня на ИВЛ чуть больше 200 человек. А аппаратов ИВЛ - 2,5 тысячи плюс полтысячи наркозно-дыхательных, если это нужно будет", - сказал глава государства.

Он также заявил, что от общего числа пневмоний только у 30% пациентов диагностирован COVID-19. "Это тоже очень хороший показатель. Поэтому я сегодня претензий ни к министерству здравоохранения, ни к главным врачам больниц не предъявляю. Мы четко выработали системы лечения инфицированных людей", - отметил белорусский лидер.

Смертность уменьшается


Президент рассказал, что ему накануне передали статистические данные с подробным анализом. "За 4 месяца общая смертность в стране уменьшилась на 1,5%. Если каждый квартал будем удерживать 1,5-2%, то мы на 7-8 % уменьшаем смертность. Это очень хороший показатель на фоне того, что у некоторых государств смертность постоянно растет. У нас динамика вниз уже несколько лет", - заявил глава государства.

По состоянию на 2 мая зафиксировано 97 смертей пациентов с COVID-19. При этом за истекший период года от болезней системы кровообращения умерли почти 25 тысяч человек, от онкологии - примерно 6,4 тысячи пациентов.

"Но что меня поразило - от отравления алкоголем умерли 482 человека. Самоубийств - 470. Уже почти 1 тысяча человек погибли от алкоголя и самоубийств. На пожарах погибли 218 человек. На дорогах за 4 месяца в авариях погибли 163 человека. Утонули 89 человек - почти столько, сколько от разного рода болезней, отягощенных COVID-19", - привел статистику Лукашенко.
 
 
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Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсуждают на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
 
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