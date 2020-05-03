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Собака показала мастер-класс игры в теннис и покорила Сеть (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Семья из Мельбурна привлекла к игре в теннис свою собаку. Собака показала мастер-класс, а видео вызвало бурю положительных эмоций у зрителей. Об этом сообщает Daily Mail Australia.
Теннисный турнир во дворе частного дома прошел 25 апреля. За его ходом следила и снимала на камеру хозяйка собаки породы бордер-колли по кличке Инди. Успехами домашней любимицы Кэмерон Восс решила поделиться в Сети.
По словам женщины, сначала собака наблюдала за игрой, а только потом к ней присоединилась. Вообще Инди любит все игры в мяч. Ранее она обожала футбол, и могла часами во дворе гонять мяч.
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Семья из Мельбурна привлекла к игре в теннис свою собаку. Собака показала мастер-класс, а видео вызвало бурю положительных эмоций у зрителей. Об этом сообщает Daily Mail...
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