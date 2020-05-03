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Мужчина обнаружил боеприпас на своем участке
Источник материала: ОНТ
В Кобрине на своем участке мужчина обнаружил снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом
Горожанин нашел боеприпас во время земляных работ. Сразу после этого он обратился в дежурную часть Кобринского РОВД. На место незамедлительно выехала саперно-пиротехническая группа.
Они обследовали территорию на предмет наличия других взрывных устройств – их не обнаружили. Найденный боеприпас является артиллерийским снарядом 23 мм, его уничтожили.
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В Кобрине на своем участке мужчина обнаружил снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома. Горожанин нашел боеприпас...
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