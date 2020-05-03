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В Кобрине мужчина обнаружен боеприпас на своем участке
03.05.2020 12:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В дежурную часть Кобринского РОВД поступило сообщение о том, что горожанин во время проведения земляных работ на своем участке обнаружил боеприпас.
На место происшествия выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526.
Территорию, где обнаружили снаряд, оперативно перекрыли. Военнослужащие обследовали территорию на предмет наличия других взрывных устройств, боеприпасов больше не обнаружено.
По оценке специалистов найденный объект является артиллерийским снарядом 23 мм времен Великой Отечественной войны.
В настоящий момент снаряд уничтожен.
ОИОС УВД, фото Кобринского РОВД
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В дежурную часть Кобринского РОВД поступило сообщение о том, что горожанин во время проведения земляных работ на своем участке обнаружил боеприпас. На место...
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