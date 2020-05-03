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Лукашенко поражён: Умерших от COVID-19 в 5 раз меньше, чем от алкоголя

03.05.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси снижается общая смертность, но очень много людей погибают от отравления алкоголем.

Об этом 3 мая заявил Александр Лукашенко на совещании об эпидемиологической ситуации в стране. Накануне он получил статистические данные с подробным анализом и, как признался сам, был поражён. 

"За 4 месяца общая смертность в стране уменьшилась на 1,5%. Если каждый квартал будем удерживать 1,5-2%, то мы на 7-8% уменьшаем смертность. Это очень хороший показатель на фоне того, что у некоторых государств смертность постоянно растет. У нас динамика вниз уже несколько лет", — сказал глава государства.

На совещании было отмечено, что по состоянию на 2 мая в Беларуси зафиксировано 97 смертей пациентов с COVID-19. При этом за истекший период года от болезней системы кровообращения скончались почти 25 тысяч человек, от онкологии — около 6,4 тысячи.


"Но что меня поразило — от отравления алкоголем умерли 482 человека. Самоубийств — 470. Уже почти 1 тысяча человек погибли от алкоголя и самоубийств”, — цитирует Лукашенко БелТА

Кроме того, 218 человек погибли на пожарах. На дорогах за 4 месяца в авариях погибли 163 человека. Утонули 89 человек. 
 
 
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В Беларуси снижается общая смертность, но очень много людей погибают от отравления алкоголем.
 
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