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Лукашенко о важности проведения парада в День Победы: Они умирали ради нас

03.05.2020 12:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о важности проведения парада в День Победы: Они умирали ради нас

На совещании об эпидемиологической ситуации в стране Президент Беларуси подчеркнул глубокое идеологическое и эмоциональное значение парада в честь 75-летия Победы. Об этом сообщает БЕЛТА.

При этом белорусский лидер предупредил организаторов, что если будет принято это предложение, то «никого тащить на это мероприятие не надо».

Александр Лукашенко рассказал, что среди желающих посетить парад есть и ветераны Вооруженных Сил. 

Президент Беларуси отметил, что наша страна является живым памятником той войны.

Александр Лукашенко в связи с этим отметил, что отдельные российские депутаты и сенаторы также изъявили желание посетить парад в Минске

В целом Президент уверен, что парад – это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие. 

Глава государства обратил внимание, что ни в прошедшие, ни в предстоящие праздники и выходные дни ограничений в стране не вводилось, и люди сами решали, где им быть. 

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Теги: Минск
 
 
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На совещании об эпидемиологической ситуации в стране Президент Беларуси подчеркнул глубокое идеологическое и эмоциональное значение парада в честь 75-летия...
 
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