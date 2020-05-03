|
Посол Украины не стал возлагать цветы в Берлине вместе с послом РФ
Источник материала: Партизан
Глава украинской дипмиссии в Германии отказался от приглашения бургомистра Берлина принять участие в церемонии к 75-летию капитуляции вермахта, так как на ней присутствовал посол России.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник не принял участие в возложении венков в столице ФРГ по случаю 75-летия капитуляции войск вермахта в Берлине, отказавшись от соответствующего приглашения правящего бургомистра германской столицы Михаэля Мюллера (Michael Müller). Церемония прошла в субботу, 2 мая, у памятной таблички на доме, где был подписан приказ о капитуляции, передает
Вместе с Мюллером в мероприятии приняли участие посол РФ Сергей Нечаев и посол Беларуси Денис Сидоренко. Именно участие российского посланника послужило причиной отказа его украинского коллеги. "Даже в самом кошмарном сне я не мог бы себе представить возложение венков рядом с представителем страны, которая более шести лет цинично ведет кровавую войну на востоке Украины", - объяснил свою позицию Андрей Мельник в интервью газете Tagesspiegel.
"Решение посла Украины не участвовать в церемонии должно остаться на его совести. Мы не делим на национальные квартиры ни нашу общую Победу, ни братские могилы", - прокомментировал шаг Мельника Сергей Нечаев.
На протяжении последних пяти лет в Берлине не проводились памятные мероприятия, в которых совместно участвовали бы послы России и Украины. Представители российской дипмиссии традиционно отмечают День Победы 9 мая у мемориала советским солдатам в Трептов-парке. А украинское диппредставительство с 2015 года приглашает к возложению венков уже 8 мая и у другого берлинского монумента, посвященного павшим советским воинам, - в Тиргартене.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава украинской дипмиссии в Германии отказался от приглашения бургомистра Берлина принять участие в церемонии к 75-летию капитуляции вермахта, так как на ней...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)