Эти аппетитные вышивки способны обмануть мозг человека

Источник материала: ОНТ

Жительница Японии создает невероятно аппетитные вышивки, которые способны обмануть мозг человека. Фото своих работ она публикует в Instagram под ником Ipnot.

Ее творения легко перепутать с настоящей едой, настолько все выглядит реалистично. Чтобы воссоздать мельчайшие детали и придать объем изделию, девушка использует французский узел. Основной материал для работ – нитки. Их у нее около 500 различных оттенков.

На создание таких работ японку вдохновила бабушка.

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