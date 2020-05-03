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Эти аппетитные вышивки способны обмануть мозг человека
Источник материала: ОНТ
Жительница Японии создает невероятно аппетитные вышивки, которые способны обмануть мозг человека. Фото своих работ она
Ее творения легко перепутать с настоящей едой, настолько все выглядит реалистично. Чтобы воссоздать мельчайшие детали и придать объем изделию, девушка использует французский узел. Основной материал для работ – нитки. Их у нее около 500 различных оттенков.
На создание таких работ японку вдохновила бабушка.
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Жительница Японии создает невероятно аппетитные вышивки, которые способны обмануть мозг человека. Фото своих работ она публикует в Instagram под ником Ipnot. Ее...
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