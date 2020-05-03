ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Эти аппетитные вышивки способны обмануть мозг человека

03.05.2020 13:26 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Эти аппетитные вышивки способны обмануть мозг человека

Жительница Японии создает невероятно аппетитные вышивки, которые способны обмануть мозг человека. Фото своих работ она публикует в Instagram под ником Ipnot.

Ее творения легко перепутать с настоящей едой, настолько все выглядит реалистично. Чтобы воссоздать мельчайшие детали и придать объем изделию, девушка использует французский узел. Основной материал для работ – нитки. Их у нее около 500 различных оттенков.

На создание таких работ японку вдохновила бабушка.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Японии создает невероятно аппетитные вышивки, которые способны обмануть мозг человека. Фото своих работ она публикует в Instagram под ником Ipnot. Ее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поражён: Умерших от COVID-19 в 5 раз меньше, чем от алкоголя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика