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ДТП в Витебской области: автомобиль Mitsubishi столкнулся с фургоном «Газель»
Источник материала: ОНТ
ЖЕЛЕЗНЫЙ КУЛАК. Витебский район. Днём на дороге М3 возле деревни Васильки произошло столкновение автомобиля Mitsubishi с фургоном «Газель». Водитель прилёгшего грузовичка не пострадал. Пассажиры седана, мужчина и женщина, смогли самостоятельно выбраться из покорёженного автомобиля. А вот их шофёра пришлось освобождать спасателям.
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ЖЕЛЕЗНЫЙ КУЛАК. Витебский район. Днём на дороге М3 возле деревни Васильки произошло столкновение автомобиля Mitsubishi с фургоном «Газель». Водитель прилёгшего...
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