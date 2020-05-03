ДТП в Витебской области: автомобиль Mitsubishi столкнулся с фургоном «Газель»

Источник материала: ОНТ

ЖЕЛЕЗНЫЙ КУЛАК. Витебский район. Днём на дороге М3 возле деревни Васильки произошло столкновение автомобиля Mitsubishi с фургоном «Газель». Водитель прилёгшего грузовичка не пострадал. Пассажиры седана, мужчина и женщина, смогли самостоятельно выбраться из покорёженного автомобиля. А вот их шофёра пришлось освобождать спасателям.

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