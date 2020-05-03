











Генеральный директор "Динамо" Владимир Зиничев рассказал о новичках "бело-голубых":





По-прежнему ведется работа по подведению итогов прошлого прерванного чемпионата. В связи с тем, что чемпионат был обрублен, возникает много сложностей в завершении всех юридических формальностей. Это связано и с российскими игроками, и с иностранными. Мы работаем над этим. Одновременно подбираем замены ушедшим игрокам. Сейчас мы можем объявить о следующих новых игроках "Динамо". Мы согласовали переход бразильянки Наталии Перейры. Плюс ряд игроков, которые начинали свою серьезную карьеру в нашей молодежной команде, возвращаются в "Динамо". В частности, к нам переходит Мария Бибина, которая провела несколько лет в Краснодаре.





Ведем плотные переговоры о переходе Кати Орловой, мы уже близки к завершению. Катя провела несколько лет в нашем фарм-клубе и оттуда ушла в большое плавание. Также мы пригласили белорусскую волейболистку Анну Климец и Софью Кузнецову, которая была знакома болельщикам по игре за московский "Луч", близкий к нам. В переходе Кузнецовой был заинтересован наш главный тренер. Таким образом, к нам на данный момент официально переходят четыре игрока, а переход Орловой на стадии согласования. После того, как будет завершен процесс ухода из прежнего клуба, Катя планирует перейти к нам.





В ноябрьском матче российской суперлиги с "Протоном" Климец получила серьезную травму — разрыв ахиллова сухожилия. Операция производилась в Швейцарии.





После возрождения в 2004 году московское "Динамо" семь раз становилось чемпионом России (2006, 2007, 2009, 2016, 2017, 2018, 2019), четырежды — обладателем Кубка страны (2009, 2011, 2013, 2018), дважды — обладателем Суперкубка России (2017, 2018). "Бело-голубые" также являлись вице-чемпионками европейской Лиги чемпионов (2007, 2009).



