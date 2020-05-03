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В ГАИ рассказали о последствиях ДТП с лесовозом на Варшавке

03.05.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП с участием лесовоза в Бресте. Пострадавших нет. Дорожная авария произошла сегодня около шести утра.

В ГАИ рассказали о последствиях ДТП с лесовозом на Варшавке

По предварительной информации: 48-летний брестчанин, управляя грузовиком "МАЗ", двигался по улице Варшавское шоссе.

В ГАИ рассказали о последствиях ДТП с лесовозом на Варшавке

При повороте на улицу Ковельская водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание прицепа. В результате ДТП прицеп получил технические повреждения.

В ГАИ рассказали о последствиях ДТП с лесовозом на Варшавке

Проводится проверка. Смотрите фото от очевидцев по ссылке.

 
Теги: Брест
 
 
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  ДТП с участием лесовоза в Бресте. Пострадавших нет. Дорожная авария произошла сегодня около шести утра. По предварительной информации: 48-летний брестчанин,...
 
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