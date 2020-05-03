В ГАИ рассказали о последствиях ДТП с лесовозом на Варшавке

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП с участием лесовоза в Бресте. Пострадавших нет. Дорожная авария произошла сегодня около шести утра.





По предварительной информации: 48-летний брестчанин, управляя грузовиком "МАЗ", двигался по улице Варшавское шоссе.





При повороте на улицу Ковельская водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание прицепа. В результате ДТП прицеп получил технические повреждения.





Проводится проверка. Смотрите фото от очевидцев по ссылке .