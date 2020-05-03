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В ГАИ рассказали о последствиях ДТП с лесовозом на Варшавке
03.05.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП с участием лесовоза в Бресте. Пострадавших нет. Дорожная авария произошла сегодня около шести утра.
По предварительной информации: 48-летний брестчанин, управляя грузовиком "МАЗ", двигался по улице Варшавское шоссе.
При повороте на улицу Ковельская водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание прицепа. В результате ДТП прицеп получил технические повреждения.
Проводится проверка. Смотрите
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ДТП с участием лесовоза в Бресте. Пострадавших нет. Дорожная авария произошла сегодня около шести утра. По предварительной информации: 48-летний брестчанин,...
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