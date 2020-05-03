Слуцкий сыродельный комбинат представил новую упаковку своей продукции

Источник материала: Слуцк Город





В состав ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» в скором времени войдет ещё одно предприятие Минской области — ОАО «Здравушка-милк», один из старейших и самых известных производителей натуральных молочных продуктов в Беларуси.

В связи с укрупнением и объединением площадок на предприятии решили оптимизировать торговые марки.

— Весь ассортимент молочной продукции, выпускаемый Слуцким сыродельным комбинатом и его филиалом в Солигорске: молоко, кефир, сметана, творог, плавленые сыры и не только - в скором времени появится на полках магазинов в новой упаковке под торговой маркой «Здравушка», — рассказали в отделе маркетинга «Слуцкого сыродельного комбината».

Кроме этого ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» выводит на рынок новую торговую марку — «Ясь Белоус». На полках розничных сетей уже появились сливочное масло, сыр фасованный и творог в новой упаковке под «Ясь Белоус».

— Сдержанный дизайн марки отражает европейское качество продукта, которым мы по праву гордимся, — отметили на предприятии. — Белоус - это не только лихое прозвище, но и целое сообщество ценителей и любителей слуцкого сыра, старинный тайный орден со своим узнаваемым символом – усами, как у знаменитого сыровара Яся Белоуса. Наш бренд – сыр от эксперта, в котором соединяются традиционный образ мастера-сыровара и современные тенденции.

Мужской образ мастера не случаен для Слуцка, ведь именно мужчины здесь ткали знаменитые пояса. Эта параллель – Слуцкий пояс и сырные традиции сыроварения – встроена в легенду бренда, отражает его происхождение как две равнозначные стороны национальной гордости. Поэтому элементы орнамента Слуцкого пояса представлены и в дизайне упаковки бренда.

А как узнать нашу «молочку» на полках магазинов? Вот наглядная иллюстрация с изменениями упаковки слуцкой продукции.

Старый дизайн:





Новый дизайн:









ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»

УНП 600119098