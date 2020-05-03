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Слуцкий сыродельный комбинат представил новую упаковку своей продукции
03.05.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В состав ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» в скором времени войдет ещё одно предприятие Минской области — ОАО «Здравушка-милк», один из старейших и самых известных производителей натуральных молочных продуктов в Беларуси.
В связи с укрупнением и объединением площадок на предприятии решили оптимизировать торговые марки.
— Весь ассортимент молочной продукции, выпускаемый Слуцким сыродельным комбинатом и его филиалом в Солигорске: молоко, кефир, сметана, творог, плавленые сыры и не только - в скором времени появится на полках магазинов в новой упаковке под торговой маркой «Здравушка», — рассказали в отделе маркетинга «Слуцкого сыродельного комбината».
Кроме этого ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» выводит на рынок новую торговую марку — «Ясь Белоус». На полках розничных сетей уже появились сливочное масло, сыр фасованный и творог в новой упаковке под «Ясь Белоус».
— Сдержанный дизайн марки отражает европейское качество продукта, которым мы по праву гордимся, — отметили на предприятии. — Белоус - это не только лихое прозвище, но и целое сообщество ценителей и любителей слуцкого сыра, старинный тайный орден со своим узнаваемым символом – усами, как у знаменитого сыровара Яся Белоуса. Наш бренд – сыр от эксперта, в котором соединяются традиционный образ мастера-сыровара и современные тенденции.
А как узнать нашу «молочку» на полках магазинов? Вот наглядная иллюстрация с изменениями упаковки слуцкой продукции.
Старый дизайн:
Новый дизайн:
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В состав ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» в скором времени войдет еще одно предприятие Минской области — ОАО «Здравушка-милк», один из старейших и самых...
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