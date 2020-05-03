﻿ Агрессор должен быть наказан. На Кореличчине за 4 месяца 2020 года совершено 8 преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. 21.by
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Агрессор должен быть наказан. На Кореличчине за 4 месяца 2020 года совершено 8 преступлений в сфере семейно-бытовых отношений

03.05.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

По состоянию на 28 апреля на территории Кореличского района зарегистрировано 3 тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан. За истекший период совершено 8 преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.

Агрессор должен быть наказан. На Кореличчине за 4 месяца 2020 года совершено 8 преступлений в сфере семейно-бытовых отношений

Не лишним будет остановиться на вопросах ответственности агрессора за совершенные правонарушения и преступления в быту:

– за умышленное причинение телесного повреждения (ч.1 ст. 9.1. КоАП РБ) предусмотрен штраф в размере от 2 до 30 базовых величин или административный арест; за нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в отношении близкого родственника либо члена семьи, если в этих действиях нет состава преступления (ч.2 ст. 9.1 КоАП РБ) предусматривается ответственность в виде штрафа или административного ареста; за оскорбление (ст. 9.3. КоАП РБ) штрафные санкции составляют от 4 до 20 базовых величин; за мелкое хулиганство (ст. 17.1. КоАП РБ) налагается штраф в размере от 2 до 30 базовых величин или административный арест;

– за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения (ч. 1 ст. 147 УК РБ) предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишения свободы на срок от 4 до 8 лет;

– умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, совершенное в отношении лица, заведомо малолетнего, престарелого или находящегося в беспомощном состоянии, способом, носящим характер мучения или истязания (ч. 2 ст. 147 УК РБ), наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет;

– за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, не опасного для жизни и не повлекшего последствий, предусмотренных ст. 147 УК РБ, но вызвавшее длительное расстройство здоровья на срок до четырех месяцев либо значительную стойкую утрату трудоспособности менее чем на одну треть (ст. 149 УК РБ), предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет;

– умышленное причинение продолжительной боли или мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, либо систематическое нанесение побоев, не повлекшие последствий, предусмотренных статьями 147 и 149 УК РБ (ст. 154 УК РБ — истязание), максимально наказывается лишением свободы на срок до 3 лет;

– за угрозу убийством, причинение тяжких телесных повреждений или уничтожение имущества общеопасным способом, если имелись основания опасаться ее осуществления (ст. 186 УК РБ), установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Александр УЛЬЯНКО,
старший инспектор профилактики ООПП Кореличского РОВД

 
 
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По состоянию на 28 апреля на территории Кореличского района зарегистрировано 3 тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья
 
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