Лукашенко: Парад ко Дню Победы в Беларуси не будут отменять

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске не отменят парад ко Дню Победы. Александр Лукашенко объяснил, почему. По словам президента, это решение далось ему нелегко.

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Это очень важно. Но надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они этого не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, – скажут, что испугались», – сказал Лукашенко.

Мероприятие будет организовано таким образом, чтобы максимально обезопасить участников и гостей, особенно стариков. Их сейчас нужно поберечь в первую очередь, считает Александр Лукашенко.

На совещании у президента обсуждали также эпидемиологическую ситуацию в стране . Пациентов с пневмонией в Беларуси стало больше, констатировал глава государства.

«У нас наблюдается (пускай на 40-50 человек за 4 месяца) прирост пневмоний к уровню прошлого года. Да, это просто мизер при нашей системе здравоохранения, но пневмонии чуть-чуть подросли. Думаю, по году эта ситуация выровняется и так далее. И мы видим, что главное для нас сегодня – это лечение людей, пневмонии. Прошу это иметь в виду. Для меня это вопрос номер один. И я очень серьезно контролирую эти процессы», – сказал он.

В Беларуси заняты всего 10% аппаратов ИВЛ от имеющихся в наличии, сообщил Александр Лукашенко. Катастрофы нет, но расслабляться пока рано, заметил президент. По его прогнозам, напряженная ситуация сохранится до начала лета.