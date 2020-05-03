Как испечь вкусный хлеб дома? 3 рецепта, чтобы удивить себя и близких

Источник материала: Tut.by

Домашнее времяпрепровождение, безусловно, способствует кулинарным экспериментам. И если раньше мы упражнялись в основном в спринте «собери ссобойку за 15 минут», то сейчас есть время поразмыслить над более затейливыми рецептами. К тому же работа с тестом — это мощнейший антистресс. А сколько гормонов счастья выработается в процессе дегустации!

Для читателей LADY я собрала 3 нестандартных рецепта домашней выпечки — тыквенной с интересной кислинкой клюквы, кукурузного хлеба и ароматной сырной лепешки (осторожно, на одном кусочке невозможно остановиться!). И пусть все ваши кулинарные эксперименты принесут радость!

Тыквенный хлеб с клюквой





Ингредиенты: Тыквенное пюре — 300 г;

Мука — 300 г;

Сливочное масло — 25 г;

Оливковое масло — 25 г;

Сахар — 3 ст. л.;

Коньяк — 1 ст. л.;

Соль — 1 щепотка;

Яйцо — 1 шт.;

Разрыхлитель — 1 ст. л.;

Сухая клюква — 80 г;

Растительное масло для смазывания формы.

Как готовить?

Взбить яйцо с солью и сахаром, добавить размягченное сливочное масло и тыквенное пюре. Все хорошо перемешать, добавить коньяк, клюкву. Муку смешать с разрыхлителем и соединить с жидкими ингредиентами. Форму для выпечки смазать растительным маслом и припылить мукой. Выложить тесто в форму, разровнять и отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут.

Кукурузный хлеб





Ингредиенты: Кукурузная мука — 2 ст.;

Кипяток — 1 ст.;

Несладкий йогурт — 150 мл;

Яйцо — 1 шт.;

Разрыхлитель — 1 ч. л.;

Соль — ¼ ч. л.;

Сахар — 1 ст. л.;

Масло растительное — 2 ст. л.

Как готовить?

Яйцо взбить с сахаром и солью, добавить йогурт, разрыхлитель, растительное масло и перемешать. Тонкой струйкой влить кипяток, еще раз быстро перемешать. Всыпать к жидкой смеси муку и перемешать до однородного состояния. Форму для выпечки смазать растительным маслом и припылить мукой. Поместить тесто в форму и отправить в разогретую до 200 градусов духовку, выпекать в течение 40 минут, пока хлеб не подрумянится и не появятся трещинки на поверхности.

Лепешка с сыром





Ингредиенты: Мука пшеничная — 0,5 стакана;

Мука кукурузная — 0,5 стакана;

Вода 35 градусов — 90 мл;

Оливковое масло — 1 ст. л. + на смазывание поверхности лепешки;

Сливочное масло — 10 г (для смазывания поверхности);

Дрожжи свежие — 12 г;

Сыр чеддер — 100 г;

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 0,25 ч. л.

Базилик сухой.

Как готовить?

Соединить муку, соль, сахар и дрожжи, размешанные в теплой воде. К сухой смеси добавить оливковое масло и замесить тесто, скатать в шар, накрыть миску пищевой пленкой и оставить на 1,5−2 часа. Сыр натереть на крупную терку. Поднявшееся тесто раскатать в круг диаметром около 20 см на припыленном мукой силиконовом коврике. Смазать поверхность теста оливковым маслом и выложить на него натертый сыр, посыпать сухим базиликом. Защипать края теста к центру, спрятав весь сыр внутри. Повторно раскатать получившуюся лепешку. Противень посыпать мукой, выложить на него лепешку и отправить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать примерно 25 минут до золотистого цвета. Готовую лепешку смазать кусочком сливочного масла.