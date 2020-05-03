Как испечь вкусный хлеб дома? 3 рецепта, чтобы удивить себя и близких

Домашнее времяпрепровождение, безусловно, способствует кулинарным экспериментам. И если раньше мы упражнялись в основном в спринте «собери ссобойку за 15 минут», то сейчас есть время поразмыслить над более затейливыми рецептами. К тому же работа с тестом — это мощнейший антистресс. А сколько гормонов счастья выработается в процессе дегустации!
Для читателей LADY я собрала 3 нестандартных рецепта домашней выпечки — тыквенной с интересной кислинкой клюквы, кукурузного хлеба и ароматной сырной лепешки (осторожно, на одном кусочке невозможно остановиться!). И пусть все ваши кулинарные эксперименты принесут радость!
Тыквенный хлеб с клюквой
Ингредиенты:
Тыквенное пюре — 300 г;
Мука — 300 г;
Сливочное масло — 25 г;
Оливковое масло — 25 г;
Сахар — 3 ст. л.;
Коньяк — 1 ст. л.;
Соль — 1 щепотка;
Яйцо — 1 шт.;
Разрыхлитель — 1 ст. л.;
Сухая клюква — 80 г;
Растительное масло для смазывания формы.
Как готовить?
Взбить яйцо с солью и сахаром, добавить размягченное сливочное масло и тыквенное пюре. Все хорошо перемешать, добавить коньяк, клюкву.
Муку смешать с разрыхлителем и соединить с жидкими ингредиентами.
Форму для выпечки смазать растительным маслом и припылить мукой.
Выложить тесто в форму, разровнять и отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут.
Кукурузный хлеб
Ингредиенты:
Кукурузная мука — 2 ст.;
Кипяток — 1 ст.;
Несладкий йогурт — 150 мл;
Яйцо — 1 шт.;
Разрыхлитель — 1 ч. л.;
Соль — ¼ ч. л.;
Сахар — 1 ст. л.;
Масло растительное — 2 ст. л.
Как готовить?
Яйцо взбить с сахаром и солью, добавить йогурт, разрыхлитель, растительное масло и перемешать. Тонкой струйкой влить кипяток, еще раз быстро перемешать.
Всыпать к жидкой смеси муку и перемешать до однородного состояния.
Форму для выпечки смазать растительным маслом и припылить мукой. Поместить тесто в форму и отправить в разогретую до 200 градусов духовку, выпекать в течение 40 минут, пока хлеб не подрумянится и не появятся трещинки на поверхности.
Лепешка с сыром
Ингредиенты:
Мука пшеничная — 0,5 стакана;
Мука кукурузная — 0,5 стакана;
Вода 35 градусов — 90 мл;
Оливковое масло — 1 ст. л. + на смазывание поверхности лепешки;
Сливочное масло — 10 г (для смазывания поверхности);
Дрожжи свежие — 12 г;
Сыр чеддер — 100 г;
Сахар — 1 ст. л.
Соль — 0,25 ч. л.
Базилик сухой.
Как готовить?
Соединить муку, соль, сахар и дрожжи, размешанные в теплой воде.
К сухой смеси добавить оливковое масло и замесить тесто, скатать в шар, накрыть миску пищевой пленкой и оставить на 1,5−2 часа.
Сыр натереть на крупную терку.
Поднявшееся тесто раскатать в круг диаметром около 20 см на припыленном мукой силиконовом коврике. Смазать поверхность теста оливковым маслом и выложить на него натертый сыр, посыпать сухим базиликом. Защипать края теста к центру, спрятав весь сыр внутри. Повторно раскатать получившуюся лепешку.
Противень посыпать мукой, выложить на него лепешку и отправить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать примерно 25 минут до золотистого цвета. Готовую лепешку смазать кусочком сливочного масла.