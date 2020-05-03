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Как испечь вкусный хлеб дома? 3 рецепта, чтобы удивить себя и близких

03.05.2020 16:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Домашнее времяпрепровождение, безусловно, способствует кулинарным экспериментам. И если раньше мы упражнялись в основном в спринте «собери ссобойку за 15 минут», то сейчас есть время поразмыслить над более затейливыми рецептами. К тому же работа с тестом — это мощнейший антистресс. А сколько гормонов счастья выработается в процессе дегустации!

Для читателей LADY я собрала 3 нестандартных рецепта домашней выпечки — тыквенной с интересной кислинкой клюквы, кукурузного хлеба и ароматной сырной лепешки (осторожно, на одном кусочке невозможно остановиться!). И пусть все ваши кулинарные эксперименты принесут радость!

Тыквенный хлеб с клюквой


Ингредиенты:

  • Тыквенное пюре — 300 г;
  • Мука — 300 г;
  • Сливочное масло — 25 г;
  • Оливковое масло — 25 г;
  • Сахар — 3 ст. л.;
  • Коньяк — 1 ст. л.;
  • Соль — 1 щепотка;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Разрыхлитель — 1 ст. л.;
  • Сухая клюква — 80 г;
  • Растительное масло для смазывания формы.

Как готовить?

  1. Взбить яйцо с солью и сахаром, добавить размягченное сливочное масло и тыквенное пюре. Все хорошо перемешать, добавить коньяк, клюкву.
  2. Муку смешать с разрыхлителем и соединить с жидкими ингредиентами.
  3. Форму для выпечки смазать растительным маслом и припылить мукой.
  4. Выложить тесто в форму, разровнять и отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут.

Кукурузный хлеб


Ингредиенты:

  • Кукурузная мука — 2 ст.;
  • Кипяток — 1 ст.;
  • Несладкий йогурт — 150 мл;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • Соль — ¼ ч. л.;
  • Сахар — 1 ст. л.;
  • Масло растительное — 2 ст. л.

Как готовить?

  1. Яйцо взбить с сахаром и солью, добавить йогурт, разрыхлитель, растительное масло и перемешать. Тонкой струйкой влить кипяток, еще раз быстро перемешать.
  2. Всыпать к жидкой смеси муку и перемешать до однородного состояния.
  3. Форму для выпечки смазать растительным маслом и припылить мукой. Поместить тесто в форму и отправить в разогретую до 200 градусов духовку, выпекать в течение 40 минут, пока хлеб не подрумянится и не появятся трещинки на поверхности.

Лепешка с сыром


Ингредиенты:

  • Мука пшеничная — 0,5 стакана;
  • Мука кукурузная — 0,5 стакана;
  • Вода 35 градусов — 90 мл;
  • Оливковое масло — 1 ст. л. + на смазывание поверхности лепешки;
  • Сливочное масло — 10 г (для смазывания поверхности);
  • Дрожжи свежие — 12 г;
  • Сыр чеддер — 100 г;
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 0,25 ч. л.
  • Базилик сухой.

Как готовить?

  1. Соединить муку, соль, сахар и дрожжи, размешанные в теплой воде.
  2. К сухой смеси добавить оливковое масло и замесить тесто, скатать в шар, накрыть миску пищевой пленкой и оставить на 1,5−2 часа.
  3. Сыр натереть на крупную терку.
  4. Поднявшееся тесто раскатать в круг диаметром около 20 см на припыленном мукой силиконовом коврике. Смазать поверхность теста оливковым маслом и выложить на него натертый сыр, посыпать сухим базиликом. Защипать края теста к центру, спрятав весь сыр внутри. Повторно раскатать получившуюся лепешку.
  5. Противень посыпать мукой, выложить на него лепешку и отправить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать примерно 25 минут до золотистого цвета. Готовую лепешку смазать кусочком сливочного масла.

 
 
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Для читателей LADY я собрала 3 нестандартных рецепта домашней выпечки - тыквенной с интересной кислинкой клюквы, кукурузного хлеба и ароматной сырной лепешки...
 
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